Сноуден выступил против отставки директора ФБР Джеймса Коми
10 мая 2017, 09:18
При этом Сноуден отметил, что этот директор ФБР много лет пытался посадить его в тюрьму.
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден высказался против решения президента США Дональда Трампа отстранить от должности главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, сообщает ТАСС.
"Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму из-за моей политической деятельности. Если я могу выступить против его отставки, то и вы можете", - написал он сегодня на своей странице в Twitter.
Американский лидер уволил главу ФБР во вторник. Такое решение Дональд Трамп принял по рекомендации генерального прокурора Джеффа Сешнса, а также его заместителя Рода Розенстайна, и объяснил тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.
Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и одним из управляющих инвестиционной компании Bridgewater Associates.
Фото: Газета.ру
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857863-134c2ecee92b578618ab03a9de005bd3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...