Сноуден выступил против отставки директора ФБР Джеймса Коми

"Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму из-за моей политической деятельности. Если я могу выступить против его отставки, то и вы можете", - написал он сегодня на своей странице в Twitter.

Американский лидер уволил главу ФБР во вторник. Такое решение Дональд Трамп принял по рекомендации генерального прокурора Джеффа Сешнса, а также его заместителя Рода Розенстайна, и объяснил тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.





Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и одним из управляющих инвестиционной компании Bridgewater Associates.





Фото: Газета.ру







