Назарбаев отметил профессиональный рост казахстанской армии за годы независимости

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии вручения высших воинских и специальных званий, классных чинов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В своем выступлении Глава государства отметил значительный профессиональный рост казахстанской армии за годы независимости и подчеркнул, что высших званий удостаиваются только самые достойные ее представители.

- Особенно символично, что сегодняшняя церемония проходит в канун большого юбилея - 25-летия Вооруженных сил Казахстана. Это значимый исторический рубеж для нашей доблестной армии, ставшей надежным гарантом суверенитета страны. За годы независимости ее потенциал значительно укрепился благодаря военным реформам и системной модернизации вооружения и техники, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана обратил внимание на наличие высокого профессионализма и боеготовности всех структур в сфере безопасности и обороны страны в контексте новых глобальных угроз, отметив при этом особую роль командирского корпуса.

- Вы - носители воинских заветов и традиций предков, образец безупречной службы для всего личного состава. От вашего грамотного руководства зависит качество боевой выучки и состояние дел в войсках и правоохранительных органах. Все ваши силы, знания и опыт должны быть направлены на обеспечение безопасности, защиту правопорядка и конституционного строя страны. Вы выполняете самую ответственную миссию в обществе - охраняете мирную жизнь казахстанцев и ценности нашей Независимости, - сказал Глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал всем здоровья, счастья и дальнейших успехов.

В ходе церемонии воинское звание генерал-лейтенант было присвоено Т.Мухтарову, специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности - С.Абишу, А.Садыкулову, воинское звание генерал-майор - Д.Адырбекову, Е.Алдажуманову, Ж.Ахметову Т.Абишеву, Т.Амриеву, В.Беккеру, С.Исмайлову, К.Каракулову, Б.Курманбаеву, К.Тасибекову, воинское звание генерал-майор авиации - Т.Койшикулову, воинское звание контр-адмирал - К.Есенееву, специальное звание генерал-майор национальной безопасности - К.Адамбекову, специальное звание генерал-майор полиции - Б.Аймагамбетову, М.Кызылову, высший квалификационный класс 3 категории - Т.Татубаеву, классный чин государственный советник юстиции 3 класса - К.Игембаеву, Е.Сыбанкулову, А.Чиндалиеву.