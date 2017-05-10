Двухэтажный жилой дом обрушился в Хакасии

Из поврежденного дома в Аскизе эвакуированы 42 человека, в том числе 14 детей.

В результате обрушения в двухэтажном жилом доме в селе Аскиз в Хакасии межкомнатной несущей стены и части кровли были эвакуированы более 40 человек, включая 14 детей , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.





«Из поврежденного дома в Аскизе эвакуированы 42 человека, в том числе 14 детей. Подготовлен пункт временного размещения на базе общеобразовательной школы», — говорится в сообщении.





В настоящее время на месте происшествия проводятся работы по разбору завалов. По данным МЧС, под завалами людей нет.





В ведомстве отметили, что обрушение произошло на площади около 12 кв. м. в 10-ти квартирном доме 1950 года постройки. По предварительным данным, обрушение произошло из-за разрыва электрического водонагревателя.



