Назарбаев встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в субботу, 6 мая, встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служу Акорды.

Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы межгосударственного сотрудничества в сфере обороны.

Глава государства в беседе с С.Шойгу отметил актуальность отмечаемого в этом году 25-летия Вооруженных сил Казахстана, в рамках которого запланирован ряд торжественных мероприятий.