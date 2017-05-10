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Назарбаев встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в субботу, 6 мая, встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служу Акорды.

Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы межгосударственного сотрудничества в сфере обороны.

Глава государства в беседе с С.Шойгу отметил актуальность отмечаемого в этом году 25-летия Вооруженных сил Казахстана, в рамках которого запланирован ряд торжественных мероприятий.

 

10 мая 2017, 09:28
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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