Назарбаев встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в субботу, 6 мая, встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служу Акорды.
Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы межгосударственного сотрудничества в сфере обороны.
Глава государства в беседе с С.Шойгу отметил актуальность отмечаемого в этом году 25-летия Вооруженных сил Казахстана, в рамках которого запланирован ряд торжественных мероприятий.
10 мая 2017, 09:28
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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