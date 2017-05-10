В США подали иск против администрации Трампа за удар по Сирии

Американские правозащитники через суд требуют от администрации Белого дома объяснить необходимость нанесения ракетами «Томагавк» по сирийскому аэродрому в провинции Хомс удара, который был произведен Пентагоном в апреле этого года

Американская правозащитная организация Protect democracy project потребовала через суд от Пентагона, Госдепартамента и Минюста США предоставить данные, обосновывающие необходимость нанесения ракетного удара по Сирии в начале апреля. Иск, поданный в понедельник в суд федерального округа Колумбия в Вашингтоне, основан на основании закона о свободе информации.

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Првозащитники утверждают, что президент США Дональд Трамп не имел законных оснований для нанесения ракетного удара по Сирии: не было ни соответствующего разрешения Конгресса США, ни санкции Совбеза ООН, ни необходимости в самообороне. А президент США в своем письме к Конгрессу заявлял, что у него, как у верховного главнокомандующего, есть полномочия нанести такой «жизненно важный для США удар» для того, «чтобы предотвратить дальнейшее использование химического оружия» властями Сирии.





Суд уже направил соответствующие уведомления трем ведомствам, выступающим в качестве ответчиков.





Напомним, 7 апреля США запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. В Вашингтоне нанесение удара назвали ответом на то, что сирийские войска 4 апреля якобы применили химическое оружие в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где террористы производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Власти Сирии называли химатаку в провинции Идлиб инсценировкой. В Москве неоднократно указывали на необходимость провести тщательное и независимое расследование этого инцидента.