Президент назначил замначальника Службы государственной охраны РК
Нурсултан Назарбаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды
«Распоряжением Главы государства Джусипов Азимхан Алиханович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан», - говорится в тексте.
10 мая 2017, 09:38
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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