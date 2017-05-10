Мемориал Славы в Усть-Каменогорске осветили тысячи огоньков
10 мая 2017, 09:54
В этом году у Мемориала Славы собралось более десяти тысяч человек.
В День Победы 7199 свечей зажглись у Мемориала Славы в областном центре ВКО. Именно столько солдат, призванных из Восточного Казахстана, погибло на фронте в годы Великой Отечественной войны, передает zakon.kz.
Этими огоньками жители напомнили миру о бессмертном подвиге бойцов, о том, что никто из них не забыт. Все они в наших сердцах. Вместе с акимом области Даниалом Ахметовым тысячи горожан зажгли свечи в память о погибших солдатах. Празднование завершилось фейерверком.
Впервые акция "Зажги свечу" состоялась в Усть-Каменогорске в 1985 году. Ежегодно растет число участников акции. В этом году у Мемориала Славы собралось более десяти тысяч человек.
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