Мемориал Славы в Усть-Каменогорске осветили тысячи огоньков

В этом году у Мемориала Славы собралось более десяти тысяч человек.

В День Победы 7199 свечей зажглись у Мемориала Славы в областном центре ВКО. Именно столько солдат, призванных из Восточного Казахстана, погибло на фронте в годы Великой Отечественной войны, передает zakon.kz









Этими огоньками жители напомнили миру о бессмертном подвиге бойцов, о том, что никто из них не забыт. Все они в наших сердцах. Вместе с акимом области Даниалом Ахметовым тысячи горожан зажгли свечи в память о погибших солдатах. Празднование завершилось фейерверком.









Впервые акция "Зажги свечу" состоялась в Усть-Каменогорске в 1985 году. Ежегодно растет число участников акции. В этом году у Мемориала Славы собралось более десяти тысяч человек.