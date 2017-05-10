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В Шымкенте град собирали тазиками

10 мая 2017, 10:01

Поздним вечером 9 мая над городом разразилась небывалая гроза.

Примерно в 22.55 пошел дождь с грозой, через пару минут последовал град, который длился около 10 минут, пишет Otyrar.kz.

По словам очевидцев, такой сильный град в Шымкенте большая редкость. Говорят, что размеры градин достигали трех сантиметров в диаметре.

Напомним, на большей части территории Казахстана 10 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото с сайта otyrar.kz

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