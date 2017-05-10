«Пастор-экзорцист» из Никарагуа, сжегший женщину, получил 36 лет тюрьмы

В Никарагуа вынесли приговор по громкому уголовному делу: пастор Хуан Грегорио Роча Ромеро и еще три человека получили по 36 лет тюрьмы за то, что заживо сожгли женщину. Таким образом они пытались «изгнать из нее дьявола» , передает , передает Росбалт





Трагические события произошли в феврале в поселке Кортесаль. Группа людей похитила 25-летнюю девушку с целью провести над ней обряд «изгнания бесов». После их действий у пострадавшей врачи диагностировали ожог 80% тела. Несмотря на все усилия медиков, она умерла.





Как передает РИА Новости, в преступлении участвовала и одна женщина. Она тоже получила длительный тюремный срок.





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