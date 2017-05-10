В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Республики Казахстан утверждены Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

В частности, оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма производится в целях определения угроз и возможностей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в Республике Казахстан, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма длится не более восемнадцати месяцев.

Последующие оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма проводятся по истечении 36 месяцев со дня начала предыдущей оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

В целях оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма уполномоченным органом создаются следующие рабочие группы по:

оценке угроз легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем;

оценке национальных уязвимостей;

оценке уязвимостей банковского сектора;

оценке уязвимостей сектора рынка ценных бумаг;

оценке уязвимостей сектора страхования;

оценке уязвимостей иных финансовых учреждений;

оценке уязвимостей нефинансового сектора;

оценке угроз и уязвимостей финансирования терроризма.

Членами рабочих групп являются представители государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, обладающие необходимой квалификацией по вопросам, входящим в компетенцию рабочих групп.

Уполномоченный орган запрашивает у государственных, правоохранительных и специальных государственных органов предложения по кандидатурам представителей для включения в рабочие группы.

Руководители рабочих групп избираются из числа их членов посредством внутреннего голосования на первом заседании соответствующей рабочей группы и определяются в зависимости от исследуемой отрасли.

Уполномоченный орган координирует работу по реализации оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма включает три этапа:

сбор данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

обработка и анализ данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и выявления мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

Запрос о представлении кандидатур в составы рабочих групп направляется уполномоченным органом не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня начала каждой оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

Государственные, правоохранительные и специальные государственные органы в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения указанного предложения направляют в уполномоченный орган предложения о включении своих представителей в составы рабочих групп в соответствии со сферами их деятельности.

На основании представленных предложений о включении в состав рабочих групп представителей государственных, правоохранительных и специальных государственных органов уполномоченный орган утверждает составы рабочих групп.

Уполномоченный орган в течение 10 (десять) рабочих дней со дня утверждения составов рабочих групп утверждает график проведения заседаний рабочих групп (далее - график) и направляет для ознакомления членам рабочей группы.

Заседания рабочих групп проводятся в соответствии с графиком, но не реже одного раза в месяц.

В случае необходимости заседания рабочих групп проводятся по инициативам уполномоченного органа, руководителя рабочей группы.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.