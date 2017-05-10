Необычная свадьба: американцы провели церемонию бракосочетания на Эвересте
10 мая 2017, 10:14
Для нетрадиционной церемонии пара приготовила вполне традиционные свадебное платье и костюм жениха.
Каждая пара мечтает, чтобы день их свадьбы стал самым неповторимым. Ради этой цели 35-летний Джеймс Сайссом и 32-летняя Эшли Шмидер из Калифорнии проехали тысячи километров и провели несколько дней в походе, чтобы связать себя узами брака на Эвересте. На подготовку к восхождению и планирование церемонии у молодоженов ушел год. Пара выдержала низкие температуры и изнуряющее восхождение, чтобы обменяться обетами на высоте более 5 км над уровнем моря, пишет Daily Mail.
«После долгих раздумий мы решили, что традиционная свадьба не подходит для нас. … Мы оба любим походы, и у нас был опыт восхождения на высоту до 4 км, но, конечно, мы осознавали, что трехдневный поход в базовый лагерь Эвереста будет гораздо сложнее физически и психологически», — рассказала Эшли.
Для нетрадиционной церемонии пара приготовила вполне традиционные свадебное платье и костюм жениха. Сам день церемонии запечатлел специальный фотограф необычных свадеб, который сопровождал пару во время всего похода.
«Я хотел документировать настоящую пару, их путешествие, боль, счастье, усталость, борьбу, а также романтическую химию между влюбленными. Более того, я хотел изобразить контраст между устрашающе величественными горами и маленькой, хрупкой любовью двух людей», — рассказал фотограф.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857877-17fb14e1044ea66b6655d946627504fb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...