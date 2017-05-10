Необычная свадьба: американцы провели церемонию бракосочетания на Эвересте

Каждая пара мечтает, чтобы день их свадьбы стал самым неповторимым. Ради этой цели 35-летний Джеймс Сайссом и 32-летняя Эшли Шмидер из Калифорнии проехали тысячи километров и провели несколько дней в походе, чтобы связать себя узами брака на Эвересте. На подготовку к восхождению и планирование церемонии у молодоженов ушел год. Пара выдержала низкие температуры и изнуряющее восхождение, чтобы обменяться обетами на высоте более 5 км над уровнем моря





«После долгих раздумий мы решили, что традиционная свадьба не подходит для нас. … Мы оба любим походы, и у нас был опыт восхождения на высоту до 4 км, но, конечно, мы осознавали, что трехдневный поход в базовый лагерь Эвереста будет гораздо сложнее физически и психологически», — рассказала Эшли.







