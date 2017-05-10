Иранского двойника Месси задержали за нарушение общественного порядка

Парастешу 25 лет, он студент, несколько месяцев назад получил известность в качестве «иранского Месси» после того, как прислал на один из спортивных сайтов свое фото в футболке «Барселоны».

Двойник знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси задержан в Иране за нарушение общественного порядка. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает The Telegraph.





Реза Парастеш (Reza Parastesh) в выходные находился в городе Хамадан. Число желавших с ним сфотографироваться, было настолько велико, что полиции пришлось задержать двойника известного спортсмена и арестовать его машину, чтобы восстановить спокойствие на улице.





Парастешу 25 лет, он студент, несколько месяцев назад получил известность в качестве «иранского Месси» после того, как прислал на один из спортивных сайтов свое фото в футболке «Барселоны». Его начали приглашать на интервью и предложили несколько модельных контрактов. Известны случаи, когда СМИ иллюстрировали фотографиями иранца статьи о настоящем Месси, пишет Lenta.ru





29-летний Месси выступает за «Барселону» с 2003 года и провел в составе команды 377 матчей, в которых забил 343 гола. В мае 2017 года появилась информация о том, что игрок не будет продлевать контракт после окончания нынешнего в 2018 году, однако руководство клуба пообещало сделать все возможное, чтобы его переубедить. Также спортсмен играет за аргентинскую сборную (117 матчей, 58 забитых мячей). Футболист четырежды получал премию «Золотой мяч».





Фото: messi_irani.fans@Instagram



