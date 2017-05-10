В ЮКО проживает династия железнодорожников Жанабаевых с трудовым стажем 475 лет

17 членов семьи аксакала освоили эту профессию, и на сегодня 14 продолжают работать в данной отрасли.

В городе Арысь проживает династие Жанабаевых, которые из поколения в поколение трудятся в железнодорожной отрасли. Семья, состоящая из 17 железнодорожников с общим трудовым стажем 475 лет в прошлом году была удостоена номинации «Лучшее трудовое династие», передает пресс-служба акима области.





Первым свою трудовую деятельность в железнодорожной отрасли начал глава семьи – Кушикбаев Тазабек Жанабаевич. Во время ВОВ он трудился в тылу. Затем проработав 36 лет в учреждении Теміржол су города Арысь, вышел на пенсию.









На протяжений долгих лет он обеспечивал водой население, которое проживало на прилегающих к городу разъездах и станциях Талдыкудык, Кабылсай, Шагыр. На сегодняшнии день, Жанабай аксакалу 85 лет. Вместе с супругой Райхан живут в счастливом браке 63 года. Они воспитали 7 сыновей и 3 дочерей.





Сегодня у них 22 внуков, 18 правнуков. Кроме того, супруга Райхан во время Советского Союза стала «Матерью героиней» и награждена подвеской «Алтын алқа».





Жанабай аксакал проживает на станции Кабылсай недалеко от города Арысь. 17 членов его семьи освоили эту профессию, и на сегодня 14 продолжают работать в данной отрасли. Так, профессию железнодорожника освоили 7 сыновей, 2 невестки и 5 внуков.





Учитывая заслуги в железнодорожной отрасли на протяжении долгих лет, а также достижения и базовую подготовку, семье Жанабаевых была вручена номинация акима области «Лучшее трудовое династие» в целях повышения статуса Человека труда в обществе и стимулирования производительности труда.



