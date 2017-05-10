Ученые рассказали, каким будет первый контакт людей с инопланетянами
10 мая 2017, 10:31
Дартнелл считает, что главная причина, по которой инопланетяне могут к нам прилететь, — это любопытство.
Итак, представим, что инопланетяне действительно прилетели на Землю. Каким будет первый контакт с ними? Конечно, никто не знает. Но ученые предполагают, что взаимодействие с внеземным разумом будет ничуть не похож на сюжеты из голливудских фантастических боевиков. Об этом пишет "Моя планета".
Одна из популярных страшилок — инопланетяне якобы могут есть людей. Это полная ерунда, утверждает астробиолог Льюис Дартнелл. Очевидно, что внеземная жизнь будет отличаться от нас сильнее, чем человек — скажем, от осьминога. Поэтому «чужие» не смогут усваивать земные аминокислоты, передает ТАСС
По той же причине землянкам будет затруднительно забеременеть от инопланетянина — что уж говорить, если человек даже не может скрещиваться с шимпанзе — наиболее близким к нам видом.
Кроме того, вряд ли инопланетяне позарятся на земные природные ресурсы, успокаивает Дартнелл. Чтобы добыть полезные ископаемые, Землю надо, как правило, бурить. Гораздо проще взять, например, драгметаллы с астероидов. А что касается воды, то на спутниках Юпитера ее куда больше.
Дартнелл считает, что главная причина, по которой инопланетяне могут к нам прилететь, — это любопытство (да-да, исследователь верит, что люди могут быть кому-то еще интересны во вселенной). Поэтому логично было бы предположить, что первым, кто достигнет нашей планеты, будут инопланетные ученые, убежден астробиолог.
А космолог Мартин Риз несколько занудно заявляет, что люди на Земле никогда не увидят живых существ с других планет — максимум, на что мы можем рассчитывать, это если до нас долетит космический беспилотник (например, исследовательский зонд).
Фото: Repin.info
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