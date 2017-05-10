Президент: Люди в военной форме должны стать эталоном чести

Глава государства поздравил всех казахстанцев и участников парада с 25-летием Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в этом году проводится самый масштабный парад за всю историю Независимости страны, а также отметил достойный путь становления казахстанской армии и ее высокий авторитет.

- В параде принимают участие более пяти тысяч человек и 400 единиц боевой техники. Это гордость и слава нашей доблестной армии. Все эти годы государство оказывает военным всестороннюю поддержку. От первых войсковых построений до создания эффективной системы безопасности пройден огромный путь. В судьбоносный период становления государства казахстанская армия с честью выполнила поставленные перед ней задачи. Наши Вооруженные Силы завоевали высокий авторитет в стране и за рубежом, - сказал Президент Казахстана.

Кроме того, Глава государства остановился на приоритетных направлениях модернизации армии и определил задачи для дальнейшего ее развития.

- Сегодня вместе со страной Вооруженные Силы переживают исторический этап модернизации. Принципиально новым направлением деятельности всего силового блока является борьба с терроризмом. Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе. Другая ключевая задача - укрепление личного состава. Мы воспитываем новую генерацию военнослужащих. Люди в военной форме должны стать эталоном чести и справедливости, примером для будущих поколений. Неслучайно впервые в праздничном параде участвуют курсанты военных школ «Жас Улан», которые являются резервом Вооруженных Сил. Это добрый знак преемственности армейских традиций и ценностей, - сказал Нурсултан Назарбаев.