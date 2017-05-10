Назарбаев: Вооруженные силы - главная опора независимости Казахстана

Президент Казахстана во время военного парада в Астане поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за мирную жизнь и возможность построения независимой и сильной страны, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Также Глава государства отметил важность сохранения мира и стабильности в Казахстане и подчеркнул, что не только армия, но и все граждане страны обязаны заботиться о безопасности Родины.

- Мы дружны со всеми соседями и помним мудрый завет, гласящий: «Единственное мирное соглашение дороже ста побед». Поэтому мы из поколения в поколение передаем наше главное наследие - мир, согласие и единство. Вооруженные силы всегда будут оставаться нашей главной опорой Независимости, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение выступления Президент Казахстана напомнил военнослужащим об их священном долге и призвал повышать профессионализм, укреплять войсковое братство и единение.