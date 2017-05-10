В Астане снизилось количество ДТП - полиция

За 4 месяца этого года в результате целенаправленной работы в столице на 28,6 % снизилось количество ДТП, более чем на 9% уменьшилось число погибших на дорогах, раненых стало меньше на 23 % , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД Астаны.





Количество аварий с участием несовершеннолетних детей удалось снизить на 20%, количество пострадавших детей уменьшилось на 16%, погибших нет.





Несмотря на комплекс принимаемых мер, проблема дорожно-транспортного травматизма остается актуальной. Так, с начала года в Астане 70% ДТП с участием детей совершено по вине водителей, в которых более половины пострадавших детей находились в автотранспорте в качестве пассажиров.





В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летних школьных каникул с 1 мая по 1 июня текущего года в столице проводится республиканская широкомасштабная акция "Безопасность детей на дороге".





В период проведения акции особое внимание уделено пресечению нарушений ПДД, являющихся основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма. Маршруты патрулирования нарядов дорожно-патрульной полиции максимально приближены к аварийно-опасным участкам.





В этой связи, Местной полицейской службой Астаны запланировано проведение ряда мероприятий. Так, 10.05.2017 г. в 15.00 сотрудники полиции совместно с отрядом ЮИД на базе школы №70 (Майкайын,1) проведут акцию «Будь ярче» среди учащихся начальных классов и их родителей. В рамках акции юные инспекторы движения покажут театрализованный концерт о безопасности дорожного движения с вручением школьникам светоотражающих браслетов.





12.05.2017 в 11.00 порядка 60 детей КГУ «Детского дома» акимата г.Астаны и КГУ «Центра адаптации несовершеннолетних» смогут посмотреть спектакль «Приключение на дорогах города». Общеизвестно, что информация усваивается гораздо эффективнее детьми, если она преподнесена в игровой или театрализованной форме. В целях снижения скорости водителями перед пешеходным переходом, инспекторами ювенальной полиции МПС ДВД г.Астаны будет организован конкурс рисунков на асфальте с использованием люминесцентных красок (светящихся в темноте). Лучшие работы будут отмечены памятными призами.





В период проведения акции "Безопасность детей на дороге" полицейские совместно со школьниками, а также ростовыми куклами раздадут юным прохожим светоотражающие браслеты, что бы в очередной раз напомнить о необходимости применения элементов пассивной безопасности в темное время суток.





В рамках акции "Безопасность детей на дороге" в автобусах и на остановочных площадках будут размещены рисунки детей, призывающих водителей соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, в салонах общественного транспорта на телеэкранах, а также в кинотеатрах города будут размещены социальные ролики по ПДД.





Местная полицейская служба ДВД г.Астаны обращается с просьбой к родителям – прививайте детям навыки соблюдения правил дорожного движения. Ведь самый лучший способ воспитания – это пример взрослых. Объясните ребенку, что даже при включении разрешающего «зеленого» сигнала светофора – необходимо убедиться в безопасности перехода и только после этого переходить проезжую часть. Только неукоснительное соблюдение ПДД водителями и пешеходами позволит избежать дорожно-транспортных происшествий.





Добавим, в Астане с начала года за переход дороги в неустановленном месте привлечено к административной ответственности около 5000 пешеходов.



