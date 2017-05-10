Клад времен Ивана Грозного нашли в Москве

Археологи ведут мониторинг всех ремонтных работ, связанных с разрытием грунта, которые могут затронуть культурные слои.

Столичные археологи обнаружили на Пречистенке клад времен Ивана Грозного. Десять монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона, которую датируют серединой XVI века , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.





Фигурку нашли в строительной траншее при замене газовых коммуникаций в рамках благоустройства по программе «Моя улица». Археологи ведут мониторинг всех ремонтных работ, связанных с разрытием грунта, которые могут затронуть культурные слои.





Внутри фигуры шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки общей суммой пять копеек. По предварительной оценке, все монеты были отчеканены в период 30—40-х годов XVI века. Одна из серебряных монет была отчеканена на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском.





Костяная фигура слона полая внутри, она состоит из трех частей, которые соединяются друг с другом с помощью резьбы. Скорее всего, точно такими же были и другие фигуры этого шахматного набора. Но их археологи не обнаружили.





Археологи предполагают, что владелец шахматного набора не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их нестандартным способом в пустых костяных фигурах. Несмотря на то что во времена Ивана Грозного небольшие серебряные монетки называли копейками, они имели высокую ценность. На одну такую копейку можно было купить гуся. А на 10 монет, которые были спрятаны в шахматной фигуре, их владелец мог купить небольшое стадо гусей.





В письменных источниках шахматы на Руси впервые упоминаются в Кормчей книге в 1262 году. Известно, что Иван Грозный умел играть в шахматы. По версии историка Николая Костомарова, 18 марта 1584 года именно во время шахматной партии с Борисом Годуновым царю стало плохо, и он вскоре скончался.





Найденные на Пречистенке шахматную фигуру и монеты очистили и покрыли защитными составами. Вероятно, что клад пополнит коллекцию выставки археологических предметов, найденных во время работ по программе «Моя улица».



