Нурсултан Назарбаев поздравил Макрона с избранием на пост президента Франции

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Эмманюэлю Макрону в связи с избранием на пост Президента Французской Республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства от всей души поздравил Э.Макрона с победой на выборах Президента Французской Республики. «Народ Франции, проголосовав за Вас, поддержал провозглашенные Вами изменения, направленные на интенсивное развитие страны. Уверен, что под Вашим руководством Франция достигнет новых выдающихся успехов на пути своего процветания», - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Францией.

«Мы гордимся, что наше динамично растущее взаимодействие достигло уровня стратегического партнерства. Выражаю готовность начать работу с Вами и Правительством Франции по вопросам взаимных интересов в духе новаторства. Надеюсь, что всесторонняя интеграция во благо наших народов будет углубляться», - отмечается в телеграмме. В завершение Президент Казахстана пожелал лидеру Франции удачи в начинаниях, а французскому народу благополучия.