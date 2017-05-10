Марат Игали покидает пост директора департамента МИР РК

Марат Игали покидает должность директора департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК, передает Zakon.kz.

«Уважаемые друзья! В связи с реорганизацией покидаю должность директора департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК, но туризм всегда останется в моем сердце...Все эти семь месяцев делал свою работу с полной отдачей сил», - написал Марат Игали на своей личной странице в Facebook.

Марат Игали был назначен на должность директора департамента индустрии туризма МИР РК 23 сентября 2016 года. За этот период произошли следующие события: в декабре 2016 года Казахстан и Иран подписали соглашение по упрощению взаимных групповых туристских поездок. С января 2017 года совместно с МИД РК запущен безвизовый режим для стран ОЭСР и экономически развитых и политически стабильных государств.

Ранее М.Игали работал в других ведомствах страны на самых разных позициях, среди которых были должности руководителя аппарата акима Актюбинской области, советника министра окружающей среды РК, председателя комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан и советника заместителя Премьер-министра РК.