Казахстан займет денег на реконструкцию автодороги Актобе-Макат

Азиатский Банк Развития (АБР) на реконструкцию данного участка предоставит займ Казахстану в сумме 240 миллионов 30 тысяч долларов.

Соответствующий законопроект «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект по реконструкции автодороги «Актобе-Макат», соединяющей Коридоры 1 и 6 ЦАРЭС) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития» одобрили мажилисмены на пленарном заседании Палаты, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Проект закона «О ратификации Соглашения о займе с АБР» на реконструкцию проекта Актобе-Макат - автомобильной дороги Актобе - Атырау - граница Российской Федерации на Астрахань, которая входит в состав коридора «Центр - Запад», следует отметить, что данный проект разделен на два участка», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, представляя документ.





По его словам, финансирование этих участков планируется за счет заемных средств АБР - 299 км и Исламского банка развития - 156 км.





«Так, 7 декабря 2016 года в Астане подписано Соглашение о займе с АБР на сумму 240 миллионов долларов. Займ предоставляется сроком на 18 лет, включая 5,5-летний период - льготный период. Процентная ставка равна ЛИБОР +0,6%. данные средства планируется направить на реконструкцию участка дороги второй технической категории с двухполосным движением, протяженностью 299 км между населенными пунктами Актобе и Макат», - пояснил глава ведомства.





По его словам, на участке предусматривается строительство 11 мостов, 149 водопропускных труб и двух путепроводов, асфальтобетонное покрытие.





В завершение он уточнил, то срок реализации проект 2017-2021 годы.





Ксения Давыдова, Астана