Нурсултан Назарбаев возложил цветы к Вечному огню

Глава государства почтил память героев Великой отечественной войны, возложив корзину с цветами к монументу, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

По завершении церемонии Президент Казахстана посетил палаточный городок в парке «Студенческий» и выступил перед представителями средств массовой информации.

Нурсултан Назарбаев в своей речи поблагодарил и поздравил ветеранов войны, отметив проявленную ими отвагу и смелость перед лицом врага.

- Ветераны войны проложили путь к нашему счастью, независимости, сегодняшнему чистому синему небу. Сегодня, возложив цветы к монументу «Отан қорғаушылар», мы выражаем великое восхищение героизму и труду нашего народа на фронтах и в тылу, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что Вторая мировая война была самой кровопролитной в истории человечества, унесшей жизни десятков миллионов человек.

- В числе погибших были и казахстанцы. Из всего 6-ти миллионного населения республики 20 процентов отправились на фронты войны. Половина из них не вернулись, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил судьбоносную роль Победы в истории Независимости Казахстана и подчеркнул, что она была достигнута лишь благодаря единству народа страны.

- Поэтому наше уважение к ветеранам должно быть таким же великим, как и их подвиг. Прежде всего, победа была достигнута в результате единства, братства и дружбы всех людей, населявших страну. Именно с этим лозунгом и мы сейчас живем, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение выступления Глава государства еще раз поздравил всех казахстанцев с Днем Победы, пожелав крепкого здоровья и благополучия.