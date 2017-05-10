Назарбаев поздравил Путина с Днем Победы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина и граждан России с Днем Победы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также сообщается, что поздравительные телеграммы Путину направили главы Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Напомним, сегодня Назарбаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан қорғаушылар». В своей речи Президент поблагодарил и поздравил ветеранов войны, отметив проявленную ими отвагу и смелость перед лицом врага.

«Ветераны войны проложили путь к нашему счастью, независимости, сегодняшнему чистому синему небу. Сегодня, возложив цветы к монументу «Отан қорғаушылар», мы выражаем великое восхищение героизму и труду нашего народа на фронтах и в тылу», - сказал Глава государства.