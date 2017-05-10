 
Новости за сегодня

Назарбаев поздравил Путина с Днем Победы

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина и граждан России с Днем Победы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также сообщается, что поздравительные телеграммы Путину направили главы Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Напомним, сегодня Назарбаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан қорғаушылар». В своей речи Президент поблагодарил и поздравил ветеранов войны, отметив проявленную ими отвагу и смелость перед лицом врага.

«Ветераны войны проложили путь к нашему счастью, независимости, сегодняшнему чистому синему небу. Сегодня, возложив цветы к монументу «Отан қорғаушылар», мы выражаем великое восхищение героизму и труду нашего народа на фронтах и в тылу», - сказал Глава государства.

 

10 мая 2017, 10:53
Источник, интернет-ресурс: Сайт Президента Российской Федерации

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код