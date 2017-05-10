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Cамый большой в мире чебурек испекли недавно в Крыму

10 мая 2017, 10:56

На изделие было потрачено 15 кг фарша, 75 кг муки и 1,3 т растительного масла.

Крымско-татарский национальный праздник весны и плодородия Хыдырлез ознаменовался созданием самого большого в мире чебурека. Длина чебурека составила 2,55 м, ширина — 1,4 м. Это значительно превосходит параметры предыдущего чебурека-рекордсмена, испеченного в Ялте (Донецкая область, Украина), — тот мог похвастаться размерами 2,02 м на 1,07 м, передает РИА «Новости».

Над созданием чебурека-гиганта трудились 18 человек. На изделие было потрачено 15 кг фарша, 75 кг муки и 1,3 т растительного масла!

Масло доводили до кипения в огромном чане полтора дня. При этом тесто раскатали всего за 40 минут, а процесс непосредственно выпечки занял всего 2 минуты.

Масштабное празднование Хыдырлеза проводится на 25-м км трассы Симферополь — Бахчисарай.

Фото: www.moya-planeta.ru

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