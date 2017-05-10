Экс-главу ЕНПФ Ерденаева подозревают в получении взятки
10 мая 2017, 11:06
Экс-главу ЕНПФ Руслана Ерденаева и его заместителя Дабыра Медетбекова, помимо присвоения или растраты имущества, подозревают в получении взятки.
Из официального ответа Комитета национальной безопасности (КНБ) РК стало известно, по каким статьям УК РК подозревается бывший глава Единого накопительного пенсионного фонда Руслан Ерденаев и его заместитель, пишет Sputnik Казахстан.
"Сообщаем, что досудебное расследование по уголовному делу в отношении бывшего руководства АО "ЕНПФ" и представителей ТОО "Бузгул Аурум" продолжается. При этом до настоящего времени материалы уголовного дела на ознакомление в органы прокуратуры и обвиняемым не передавались", - говорится в официальном ответе КНБ РК на запрос Sputnik Казахстан.
Как отмечается в официальном ответе, Руслан Ерденаев и Дабыр Медетбеков подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных по части 4 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК и части 4 статьи 366 (Получение взятки) УК РК. Кенжебаев Б. подозревается по части 4 статьи 189 УК РК и части 4 статьи 367 (Дача взятки) УК РК. Туртаев Т. по части 1 статьи 368 (Посредничество во взяточничестве) УК РК и Найзагарин А. Т. по части 4 статьи 189 УК РК и статьи 434 (Недонесение о преступлении) УК РК. Ранее сообщалось, что Ерденаев и Медетбеков подозреваются лишь по одной статье - части 4 статьи 189.
Окончательное процессуальное решение по делу будет принято после уточнения всех обстоятельств в установленный законом срок, уточнили в ведомстве.
В апреле в Алматинском городском суде отметили, что арест в отношении бывшего председателя правления ЕНПФ Руслана Ерденаева продлен до конца мая.
"Постановлением Алмалинского районного суда города Алматы продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до пяти месяцев, то есть до 28 мая 2017 года, в отношении подозреваемых лиц - председателя правления АО "ЕНПФ" Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков департамента управления рисками АО "ЕНПФ" Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО "АлатауМунайАлтын" Бахытжана Кенжебаева, директора ТОО "Бузгул Аурум" Азата Найзагарина", - сообщили в суде.
Ранее постановлением этого же суда продлен срок содержания под стражей до трех месяцев - до 8 мая 2017 года - в отношении заместителя председателя правления АО "ЕНПФ" Дабыра Медетбекова.
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