Экс-главу ЕНПФ Ерденаева подозревают в получении взятки

"Сообщаем, что досудебное расследование по уголовному делу в отношении бывшего руководства АО "ЕНПФ" и представителей ТОО "Бузгул Аурум" продолжается. При этом до настоящего времени материалы уголовного дела на ознакомление в органы прокуратуры и обвиняемым не передавались", - говорится в официальном ответе КНБ РК на запрос Sputnik Казахстан.





Как отмечается в официальном ответе, Руслан Ерденаев и Дабыр Медетбеков подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных по части 4 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК и части 4 статьи 366 (Получение взятки) УК РК. Кенжебаев Б. подозревается по части 4 статьи 189 УК РК и части 4 статьи 367 (Дача взятки) УК РК. Туртаев Т. по части 1 статьи 368 (Посредничество во взяточничестве) УК РК и Найзагарин А. Т. по части 4 статьи 189 УК РК и статьи 434 (Недонесение о преступлении) УК РК. Ранее сообщалось, что Ерденаев и Медетбеков подозреваются лишь по одной статье - части 4 статьи 189.





Окончательное процессуальное решение по делу будет принято после уточнения всех обстоятельств в установленный законом срок, уточнили в ведомстве.





В апреле в Алматинском городском суде отметили, что арест в отношении бывшего председателя правления ЕНПФ Руслана Ерденаева продлен до конца мая.