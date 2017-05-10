Как выглядит Музей мороженого, который буквально взорвал Интернет красочными фото
10 мая 2017, 11:07
Музей мороженого объединяет под одной крышей 10 различных арт-инсталляций.
За что дети так любят лето? Причины две: конечно же, каникулы, а ещё возможность безнаказанно лопать мороженое почти в неограниченных количествах. И, знаете, многие взрослые недалеко ушли от младшеклассников. А жителям Лос-Анджелеса вообще повезло: у них не только лето почти 365 дней в году, но и открылся самый очаровательный в мире музей мороженого. Настоящее лакомство для глаз! Об этом пишет Novate.ru
В мире насчитывается немало необычных, узко специфических, а то и вовсе странных музеев. И все они могут поприветствовать в своих рядах новичка: музей мороженого в Лос-Анджелесе. Место действительно экзотическое. В отличие от большинства музеев, новой информации здесь вы подчерпнёте не так уж много. Зато радости и хорошего настроения – пару килограмм, так точно.
Музей мороженого объединяет под одной крышей 10 различных арт-инсталляций. У всех есть нечто общее: они интерактивны, посвящены любимому холодному лакомству и очень, ну прямо очень привлекательны. А ещё вдоль всего мороженого маршрута посетителям предлагается бесплатно дегустировать образцы некоторых «экспонатов». Неудивительно, что, несмотря на высокую даже по американским меркам стоимость билета (29 долларов для взрослых и 18 – для детей), они были раскуплены на весь май всего за пару часов.
Инсталляции радуют глаз и заставляют желудок волноваться, предвкушая лакомство. Все комнаты окрашены в яркие конфетные цвета. Тут можно попрыгать на трамплине, посидеть под гигантским эскимо, «полить» мятные растения на шоколадной почве или даже нырнуть в бассейн из настоящей кондитерской присыпки. Кураторы говорят, что на последний объект ушло около 100 миллионов (!) разноцветных сахарных шариков. Неудивительно, что музей уже окрестили «главным местом для фото в Instagram», наряду с набережной или знаменитой надписью Hollywood.
Кураторы отмечают, что главная задача музея мороженого – поднять настроение и развеять хандру. И ему это явно удаётся. Ведь оставаться кислым в таком сладком и ярком месте просто невозможно.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857901-93a374e237247d7181e53d0a07a53b71
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...