Как выглядит Музей мороженого, который буквально взорвал Интернет красочными фото

За что дети так любят лето? Причины две: конечно же, каникулы, а ещё возможность безнаказанно лопать мороженое почти в неограниченных количествах. И, знаете, многие взрослые недалеко ушли от младшеклассников. А жителям Лос-Анджелеса вообще повезло: у них не только лето почти 365 дней в году, но и открылся самый очаровательный в мире музей мороженого. Настоящее лакомство для глаз! Об этом пишет Об этом пишет Novate.ru













В мире насчитывается немало необычных, узко специфических, а то и вовсе странных музеев. И все они могут поприветствовать в своих рядах новичка: музей мороженого в Лос-Анджелесе. Место действительно экзотическое. В отличие от большинства музеев, новой информации здесь вы подчерпнёте не так уж много. Зато радости и хорошего настроения – пару килограмм, так точно.











Музей мороженого объединяет под одной крышей 10 различных арт-инсталляций. У всех есть нечто общее: они интерактивны, посвящены любимому холодному лакомству и очень, ну прямо очень привлекательны. А ещё вдоль всего мороженого маршрута посетителям предлагается бесплатно дегустировать образцы некоторых «экспонатов». Неудивительно, что, несмотря на высокую даже по американским меркам стоимость билета (29 долларов для взрослых и 18 – для детей), они были раскуплены на весь май всего за пару часов.















Инсталляции радуют глаз и заставляют желудок волноваться, предвкушая лакомство. Все комнаты окрашены в яркие конфетные цвета. Тут можно попрыгать на трамплине, посидеть под гигантским эскимо, «полить» мятные растения на шоколадной почве или даже нырнуть в бассейн из настоящей кондитерской присыпки. Кураторы говорят, что на последний объект ушло около 100 миллионов (!) разноцветных сахарных шариков. Неудивительно, что музей уже окрестили «главным местом для фото в Instagram», наряду с набережной или знаменитой надписью Hollywood.









