В СКО назначен новый руководитель управления здравоохранения
10 мая 2017, 11:08
Владимир Безлер ранее занимал должность заместителя директора административного департамента Министерства здравоохранения РК.
Распоряжением акима Северо-Казахстанской области руководителем управления здравоохранения СКО назначен Владимир Безлер, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Владимир Безлер, 1976 года рождения, родился в городе Кокшетау.
Окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию по специальности «врач-хирург», Высшую школу общественного здравоохранения по специальности «менеджер здравоохранения».
С 2003 по 2011 год работал врачом-нейрохирургом нейрохирургического отделения, заместителем главного врача по организационно-методической работе города Петропавловска, главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления здравоохранения. Два года проработал начальником отделов, управления департамента стратегического развития Министерства здравоохранения РК.
С 2013 по 2017 год занимал должности главного эксперта Канцелярии Премьер-Министра РК, директора департамента внутренней администрации Министерства здравоохранения РК.
С 2017 года до настоящего назначения работал заместителем директора административного департамента Министерства здравоохранения РК.
Олеся Жуковень
Фото с сайта inform.kz
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