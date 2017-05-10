Скончался кинокритик Даниил Дондурей
10 мая 2017, 11:13
Даниил Дондурей часто повторял, что кино без критики не существует.
Скончался кинокритик Даниил Дондурей. Об этом заявил режиссер Виталий Манский, сообщает Lenta.ru
«Невозможно произнести эти слова... Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Прощай друг!», — написал он в своем Facebook.
Даниил Дондурей — кинокритик, культуролог, с 1993 года возглавлял редакцию журнала «Искусство кино». При нем издание помимо кино стало уделять внимание телевидению, интернету и современному искусству, а также стало публиковать больше аналитических материалов. Дондурей входил в президентский Совет по правам человека, возглавлял профильную комиссию по культурным правам.
Даниил Дондурей часто повторял, что кино без критики не существует.
Фото: MuzCentrum.ru
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