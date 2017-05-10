Касымбек: На участке реконструкции автодороги Актобе-Макат зон миграции сайги нет

Однако такие зоны имеются на соседних участках. МИР РК планирует проконсультироваться с соответствующими природоохранными ведомствами и учесть этот фактор.

При обсуждении законопроекта, ратифицирующего Соглашение о займе 240 миллионов 300 тысяч долларов с Азиатским Банком Развития (АБР) на реконструкцию автодороги Актобе-Макат мажилисмен Серик Сапиев озаботился судьбой сайгаков во время реконструкции данного участка, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«При реализации проекта, реконструкции автодороги Актобе-Макат», я думаю, что нам нужно помнить о диких животных. Реальной может стать ситуация, например, гибели сайгаков при их естественных путей миграции. В связи с этим расскажите, какие предусматриваются меры по обеспечению безопасного передвижения диких животных», - обратился он к министру по инвестициям и развитию Женису Касымбеку на пленарном заседании Мажилиса Парламента при рассмотрении законопроекта РК «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект по реконструкции автодороги «Актобе-Макат», соединяющей Коридоры 1 и 6 ЦАРЭС) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития».





В ответ на это Ж. Касымбек отметил, что по проекту зон миграции сайги нет, но такие зоны есть на соседних территориях.





«Действительно, регионы, о которых мы говорим, являются регионами массовой миграцией диких животных. Но конкретно по проекту Актобе-Макат мы не предполагаем таких зон», - уточнил он.





«Мы консультируемся, получаем специальное разрешение от Министерства сельского хозяйства, от управления охраны дикой природы. Но соседние участки, например, из Аркалыка через Ыргыз на Актобе - там есть участки миграции. Мы сейчас проектируем этот участок. Там заложены места пропуска именно для этих популяций», - заключил глава ведомства.





Напомним. Сегодня депутаты Мажилиса одобрили ратификацию Соглашения о займе с АБР» на реконструкцию проекта Актобе-Макат - автомобильной дороги Актобе - Атырау - граница Российской Федерации на Астрахань, которая входит в состав коридора «Центр - Запад». Данный проект разделен на два участка. Финансирование этих участков, по словам Ж. Касымбека, планируется за счет заемных средств АБР - 299 км и Исламского банка развития - 156 км.





«Так, 7 декабря 2016 года в Астане подписано Соглашение о займе с АБР на сумму 240 миллионов долларов. Займ предоставляется сроком на 18 лет, включая 5,5-летний период - льготный период. Процентная ставка равна ЛИБОР +0,6%. данные средства планируется направить на реконструкцию участка дороги второй технической категории с двухполосным движением, протяженностью 299 км между населенными пунктами Актобе и Макат», - пояснил он.





Ксения Давыдова, Астана