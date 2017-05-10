Финансовые счета и активы иностранцев в Казахстане увидят на родине

Сара Бухина

Казахстан начал подготовку к обмену налоговой информацией.

Инициатива ОЭСР по глобальному обмену налоговой информации заинтересовала правительство Казахстана, начавшее процедуру присоединения к данному соглашению, рассказали abctv.kz в АО «Центр торговой политики»

Намерение ряда стран под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) организовать автоматический обмен финансовой информацией набирают все больше сторонников по всему миру. Казахстан еще не заявлял о присоединении к соответствующему соглашению (CRS MCAA), но, как заверил abctv.kz главный эксперт сектора нетарифного регулирования АО «Центр развития торговой политики» министерства национальной экономики Ержан Шакаргалиев, страна стоит уже на пороге к присоединению. Более подробно о данном процессе, и какую практическую пользу это даст Казахстану, он более подробно рассказал в интервью abctv.kz.

- Первые механизмы получения информации налоговыми органами от иностранных коллег были закреплены в двусторонних конвенциях об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал. Сколько таких заключенных конвенций и каков их механизм?

- Действующие конвенции, составленные по одной из существующих моделей, предусматривают обмен информацией по отдельным запросам между компетентными органами договаривающихся государств, в том случае если эта информация относится к выполнению положений данной Конвенции или администрированию и применению внутреннего налогового законодательства этих государств. Всего в Казахстане на сегодняшний день действуют 52 конвенции об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал, заключенных Республикой Казахстан с иностранными государствами.

Кроме этого, Казахстан заключил ряд соглашений о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства, а также соглашения об обмене информацией по налоговым вопросам, которые как правило предусматривают возможность обмена информацией о регистрации налогоплательщиков, открытии счетов в банках, получении налогоплательщиком доходов, а также иной налоговой информации.

Помимо этого, с 2014 года Казахстан является участником конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам (Страсбургская конвенция), которая направлена на повышение эффективности сотрудничества между налоговыми службами стран - участниц Страсбургской конвенции.

Таким образом, на сегодняшний день казахстанские налоговые органы обладают рядом инструментов для получения информации об иностранных активах казахстанских налогоплательщиков, однако на практике получение такой информации малоэффективно, так как делает невозможным получение информации по неограниченному кругу налогоплательщиков и предполагает постоянное направление запроса.

- Внедрение стандартов ОЭСР по автоматическому обмену финансовой информацией будет направлено на более оперативную работу налоговых органов?

- Вы правы. На волне всеобщего обсуждения недостатков существующей системы и многочисленных заявлений о необходимости внедрения глобальной системы обмена информации в 2013 году ОЭСР выступила с инициативой внедрения концепции, которая предполагает широкомасштабный автоматический обмен качественной и аккуратной информацией о бенефициарных собственниках.

Данная инициатива получила название «Стандарт автоматического обмена информацией по финансовым счетам». Он призван унифицировать и стандартизировать процедуры раскрытия информации финансовыми организациями для предсказуемости и прозрачности передаваемой информации и простоты ее обработки, а также снизить расходы, связанные с внедрением такого порядка обмена как для государств, так и для самих финансовых институтов. Данный стандарт утвержден в 2014 году советом ОЭСР, при содействии которого обмен информацией начнется уже в этом году. О своем намерении начать автоматический обмен информацией с этого момента заявили порядка 60 стран, а остальные планируют с 2018 года.

- Что из себя представляет данный стандарт и как он будет работать?

- В нем изложены правила сбора и раскрытия информации финансовыми организациями, которые должны быть имплементированы присоединившимися юрисдикциями в местное законодательство. Таким образом, национальное законодательство будет содержать положения в отношении сбора и раскрытия информации о финансовых счетах, в соответствии с процедурами, описанными в стандарте.

В рамках автоматического обмена финансовые институты, которые включают в себя банки, кастодиальные организации, брокеров, а также некоторые коллективные инвестиционные механизмы и страховые организации, обязаны будут сообщать в свои национальные компонентные органы информацию, касающуюся финансовых счетов физических лиц и организаций, являющихся резидентами иностранных государств, которые также присоединились к автоматическому обмену. Информация, полученная от финансовых учреждений, будет ежегодно (до конца сентября) или ежеквартально передаваться компетентным органам соответствующего иностранного государства, резиденты которого являются непосредственными владельцами счетов.

Информация, подлежащая сбору и раскрытию, включает в себя данные о владельце счета, балансе на конец отчетного периода. В случае кастодиальных счетов сбору и раскрытию подлежит процентный и дивидендный доход, доходы от некоторых страховых продуктов, от продажи финансовых активов и иных, полученных от активов, расположенных на счетах, или платежей, связанных со счетом, в случае депозитных счетов - размер процента, начисленного на сумму вклада.

Процедуры, предусмотренные стандартом, в отношении сбора информации различаются в зависимости от того, кто является владельцем счета - физическое лицо или компания, а также в зависимости от того, был ли открыт счет до вступления в силу соответствующих требований стандарта или после. В стандарте отмечается, что сбор информации о владельцах существующих счетов может представлять больше трудности, чем о лицах, только собирающихся открывать счет (вклад) в данной организации.

- Есть ли лимит в цифрах? Каким должен быть баланс, чтобы начать проверку счетов?

- В отношении существующих счетов юридических лиц стандарт предлагает использовать пороговую величину баланса счета, равную 250 тыс. евро, до достижения которой информация по счету не собирается и не раскрывается. В отношении существующих счетов физических лиц и любых новых счетов, как индивидуальных, так и корпоративных, такое освобождение не действует.

- Расскажите немного о сроках внедрения стандарта и о его правилах.

- Как я уже говорил, глобально соглашение об автоматическом обмене информацией в отношении существующих некрупных счетов физических и юридических лиц должен начаться до конца сентября 2017-го или сентября 2018 года. В зависимости от того, когда финансовые учреждения выявят необходимость раскрывать информацию о счетах, подпадающих под требования стандарта. Существующими счетами будут признаваться счета, открытые до 31 декабря 2015 года.

Проверка для выявления крупных существующих счетов физических лиц проводилась до 31 декабря 2016 года, в то время как некрупные существующие счета физических лиц должны быть выявлены до 31 декабря 2017 года. Процедуры для установления налогового резидентства относительно новых счетов применяются финансовыми учреждениями с 1 января 2016 года.

Внедрение данного стандарта позволит охватить большее количество иностранных государств, от которых налоговые органы Казахстана будут получать информацию о финансовых счетах. Казахстанскому бизнесу, а также физическим лицам, имеющим счета в иностранных государствах, уже сегодня стоит принимать новые правила и понять, какие последствия в ближайшем будущем для них будет иметь раскрытие соответствующей финансовой информации иностранными банками и иными финансовыми учреждениями.

- Федеральная налоговая служба России в прошлом году объявила о присоединении с CRS MCAA. Известно ли на сегодня, когда Казахстан намерен присоединиться к данному соглашению ОЭСР?

- Вы правы, уполномоченные органы России приняли решение о присоединении к CRS MCAA, и автоматический обмен они планируют начать с 2018 года. В настоящее время в Казахстане ведется огромная работа по присоединению к большому количеству правовых инструментов ОЭСР, в том числе к CRS MCAA. Как было уже отмечено ранее, мы уже присоединились к Страсбургской конвенции, заключены двусторонние конвенции, соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства, а также об обмене информацией по налоговым вопросам, которые позволяют получать информацию о счетах в иностранных финансовых институтах. Таким образом, работа, направленная на выявление денег в оффшорных юрисдикциях, на предотвращение от уклонения от уплаты налогов, продолжается, и присоединение к CRS MCAA - это лишь вопрос времени.