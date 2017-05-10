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Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

 

Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся накануне выборах, согласно принятому утром в среду решению ЦИК, передает РИА Новости.

По данным, опубликованном на сайте ЦИК, за 64-летнего Мун Чжэ Ина, представлявшего Демократическую партию Южной Кореи, проголосовали 13,4 миллиона избирателей.

Представитель консервативной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё набрал 24,03% голосов, а кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су — 21,41% голосов.

Нынешние выборы проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал.

 

 

10 мая 2017, 11:19
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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