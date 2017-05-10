Розничные вклады БВУ РК за март 2017 года

Розничные вклады - основной драйвер роста депозитного рынка РК. За год размер рынка увеличился на 4% и на конец марта 2017 года составил 16,6 триллиона тенге

Совокупный объем вкладов в казахстанских банках за год к концу марта 2017 года вырос на 4,0% (или на 636,6 млрд) и составил 16,6 трлн тенге.

Основная доля прироста (на 99,8%) пришлась на розничные депозиты, которые за год увеличились на 9,2% (или на 635,4 млрд), до 7,6 трлн тенге.

Вклады юрлиц выросли на 0,01% (1,1 млрд), до 9,0 трлн тенге. Доля вкладов физлиц от общего портфеля выросла с 43,4% до 45,6%. Для сравнения, годовой прирост показателя за период март 2015 - март 2016 составил 5,1 трлн тенге, из которых на розничные вклады пришлось 52,2%, корпоративные - 47,8%.

Лидером по абсолютному приросту розничных вкладов за последний годовой период является Народный банк - 149,8 млрд тенге. Объем вкладов физлиц в банке на конец марта 2017 года оценивается в 1,6 трлн тенге, доля банка на депозитном рынке составляет 21,3%.

На втором месте - Kaspi Bank, где прирост депозитов физлиц за год составил 132,6 млрд, до 753,4 млрд тенге. Замыкает ТОП 3 с приростом на 117,4 млрд ЖССБ, доля банка на рынке составляет 5,8%.

В тройку лидеров по росту розничного депозитного портфеля в процентном выражении входят Заман-Банк, ХоумКредит и Tengri Bank.

Заман-Банк за год нарастил портфель таких вкладов в 3,6 раза, до 1,5 млрд тенге. На втором месте - Хоум Кредит, увеличивший объем депозитов физлиц в 3,3 раза, до 39,2 млрд тенге. На третьем месте Tengri Bank, чей портфель розничных вкладов вырос в 3,2 раза, до 5,1 млрд тенге.

Напомним, что согласно постановлению Нацбанка РК от 30 мая 2016 года размер минимального собственного капитала банка устанавливается в следующем порядке: для жилищного строительного сберегательного банка и банка, единственным акционером которого является центральный банк другого государства, в размере 4 млрд тенге; для других банков в размере 10 млрд тенге.