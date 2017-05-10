Касымбек объяснил, почему деньги на автодорогу Актобе-Макат занимают только сейчас

При обсуждении законопроекта, ратифицирующего Соглашение о займе 240 миллионов 300 тысяч долларов с Азиатским Банком Развития (АБР) на реконструкцию автодороги Актобе-Макат депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Симонов отметил, что реконструкцию этого участка автодороги должны были начать еще в 2015 году, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Проект автодороги Актобе-Макат с готовым ТЭО и ПСД на все 484 км ждал финансирование еще в 2015 году, а дорога должна была быть построена уже в 2019 года, согласно проекта программы «Нурлы Жол».





Однако ее разбили на три неравномерных участка с разными источниками финансирования - это Азиатский Банк Развития, Исламский банк развития и Нацфонд, а завершение строительства теперь планируется на 2021 год. С чем связана задержка подписания Соглашения о займе и почему на одну дорогу мы привлекаем два разных международных займа, и чем будут отличаться условиях этих двух займов?», - обратился он к министру по инвестициям и развитию РК Женису Касымбеку на пленарном заседании Мажилиса Парламента при рассмотрении законопроекта РК «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект по реконструкции автодороги «Актобе-Макат», соединяющей Коридоры 1 и 6 ЦАРЭС) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития».





Ж. Касымбек указал, что сейчас одновременно ведется работа по реконструкции и строительству почти 4,5 тысяч км дорог во всех регионах Казахстана.





«Поэтому одновременно привлечь деньги из бюджета, других источников - банков на всю протяженность - у нас такой возможности не было сразу в 2015 году», - сказал он.





При этом глава ведомства уточнил, что Казахстан работает в основном с четырьмя банками - это Европейский Банк Реконструкции и Развития, Всемирный Банк, Азиатский, Исламский, и с Эксимбанком Китая.





«И у этих банков есть лимиты на регионы, на страны. И, исходя из этих лимитов, участки были поделены. То есть, если мы «Западная Европа - Западный Китай» работали с одним банком - со Всемирным банком, то на этих участках у Исламского и Азиатского банка полностью денег на всех участках нет. Всемирный банк работает на других участках. Европейский, в основном на юге работает. Исходя из этого, участки были поделены. И почему с 2015 на 2017 мы перешли, это опять же, исходя из возможностей лимитов заимствования бюджета, плюс возможностей банков», - заключил Ж. Касымбек.





Напомним, сегодня депутаты Мажилиса одобрили ратификацию Соглашения о займе с АБР» на реконструкцию проекта Актобе-Макат - автомобильной дороги Актобе - Атырау - граница Российской Федерации на Астрахань, которая входит в состав коридора «Центр - Запад».





Данный проект разделен на два участка. Финансирование этих участков, по словам Ж. Касымбека, планируется за счет заемных средств АБР - 299 км и Исламского банка развития - 156 км. Соглашение подписано в Астане 7 декабря 2016 года, его сумма составляет 240 миллионов долларов. Займ предоставляется сроком на 18 лет, включая 5,5-летний период - льготный период. Процентная ставка равна ЛИБОР +0,6%. данные средства планируется направить на реконструкцию участка дороги второй технической категории с двухполосным движением, протяженностью 299 км между населенными пунктами Актобе и Макат.





Ксения Давыдова, Астана