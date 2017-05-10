Слили два управления
В областном акимате реорганизация - объединили два областные управления: сельского хозяйства и ветеринарии. Начальником объединенного управления ветеринарии и сельского хозяйства назначен Сырым РЫСКАЛИЕВ, возглавляший до этого управление сельского хозяйства.
С. Рыскалиев родился в Махамбетском районе, окончил Алматинский сельскохозяйственный институт, работал в «Казсельхозтехнике», позднее занимал должности акима Макатского, Кызылкогинского районов и замакима области.
Ляззат Каражанова
10 мая 2017, 11:25
Источник, интернет-ресурс: Сайт Атырауской еженедельной газеты «Ак Жайык»
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