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Слили два управления

 

В областном акимате реорганизация - объединили два областные управления: сельского хозяйства и ветеринарии. Начальником объединенного управления ветеринарии и сельского хозяйства назначен Сырым РЫСКАЛИЕВ, возглавляший до этого управление сельского хозяйства.

С. Рыскалиев родился в Махамбетском районе, окончил Алматинский сельскохозяйственный институт, работал в «Казсельхозтехнике», позднее занимал должности акима Макатского, Кызылкогинского районов и замакима области.

 

Ляззат Каражанова

10 мая 2017, 11:25
Источник, интернет-ресурс: Сайт Атырауской еженедельной газеты «Ак Жайык»

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