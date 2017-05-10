Слили два управления

В областном акимате реорганизация - объединили два областные управления: сельского хозяйства и ветеринарии. Начальником объединенного управления ветеринарии и сельского хозяйства назначен Сырым РЫСКАЛИЕВ, возглавляший до этого управление сельского хозяйства.

С. Рыскалиев родился в Махамбетском районе, окончил Алматинский сельскохозяйственный институт, работал в «Казсельхозтехнике», позднее занимал должности акима Макатского, Кызылкогинского районов и замакима области.

Ляззат Каражанова