В Кыргызстане задержаны нарушители госграницы

За нарушение государственной границы пограничники задержали двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщает Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы КР.





По ее данным, 9 мая на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол-автодорожный» задержана гражданка КР Х.М., 1984 года рождения, предъявившая чужой паспорт (ID card). Задержанная направлялась в Россию. А 10 мая в ходе паспортного контроля пассажиров, отбывающих авиарейсом по маршруту Бишкек — Екатеринбург, гражданка КР А.Н., 1990 года рождения, также предъявила документ, принадлежащий другому лицу.





«Со слов задержанной, в связи с наличием запрета на въезд на территорию России она решила использовать паспорт (ID card) своей сестры. После оформления соответствующих документов задержанные переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.



