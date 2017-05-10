Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Кыргызстане задержаны нарушители госграницы

10 мая 2017, 11:28

Задержанная направлялась в Россию.

За нарушение государственной границы пограничники задержали двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы КР.

По ее данным, 9 мая на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол-автодорожный» задержана гражданка КР Х.М., 1984 года рождения, предъявившая чужой паспорт (ID card). Задержанная направлялась в Россию. А 10 мая в ходе паспортного контроля пассажиров, отбывающих авиарейсом по маршруту Бишкек — Екатеринбург, гражданка КР А.Н., 1990 года рождения, также предъявила документ, принадлежащий другому лицу.

«Со слов задержанной, в связи с наличием запрета на въезд на территорию России она решила использовать паспорт (ID card) своей сестры. После оформления соответствующих документов задержанные переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Фото: КирТАГ

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...