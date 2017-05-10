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В Алматы ехавшие по встречке автомобили столкнулись друг с другом

10 мая 2017, 11:29

В результате аварии обошлось без серьезных травм.

В Алматы минувшей ночью произошло ДТП с участием автомобилей BMW 7 серии и Mitsubishi Galant, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении пр. Сейфуллина и ул. Тобаякова. Со слов водителя Mitsubishi, он двигался по ул. Тобаякова в западном направлении. На перекрестке он сворачивал вверх на пр.Сейфуллина, на разрешающий сигнал светофора. В это время ему на встречу по пр.Сейфуллина по встречной полосе выехал BMW, водитель которого в последний момент попытался вернуться на свою полосу. Произошло лобовое столкновение.

В результате ДТП никто не получил серьезных травм. А сотрудникам полиции предстоит разобраться, не нарушил ли водитель Mitsubishi траекторию поворота, т.к. и его автомобиль находился на полосе встречного движения. Если так, то ДТП произошло, когда оба автомобиля двигались со встречки на свою полосу.



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