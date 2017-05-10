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Назначения в акимате Костанайской области

 

Во исполнение Указов Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152 «О некоторых вопросах прохождения государственной службы», от 5 апреля 2017 года № 456 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» распоряжением акима Костанайской области Мухамбетова А. Б.

Мендекинова Гульжан Ермашевна назначена руководителем государственного учреждения «Управление по развитию языков акимата Костанайской области»;

Аймухамбетова Сауле Туленовна назначена руководителем государственного учреждения «Управление архивов и документации акимата Костанайской области».

10 мая 2017, 11:28
Источник, интернет-ресурс: Костанайского областного акимата

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