Назначения в акимате Костанайской области

Во исполнение Указов Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152 «О некоторых вопросах прохождения государственной службы», от 5 апреля 2017 года № 456 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» распоряжением акима Костанайской области Мухамбетова А. Б.

Мендекинова Гульжан Ермашевна назначена руководителем государственного учреждения «Управление по развитию языков акимата Костанайской области»;

Аймухамбетова Сауле Туленовна назначена руководителем государственного учреждения «Управление архивов и документации акимата Костанайской области».