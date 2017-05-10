В МИД России подтвердили, что Лавров и Трамп встретятся впервые
10 мая 2017, 11:38
Беседа Трампа и Лаврова состоится в Белом доме 10:30 по времени Вашингтона (17:30 по Москве).
Президент США Дональд Трамп встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Информацию подтвердили в департаменте информации и печати МИД РФ, сообщает ТАСС.
«Да, планируется встреча с президентом США», — отметили в ведомстве.
Как говорится в расписании встреч в Белом доме, беседа Трампа и Лаврова состоится в 10:30 по времени Вашингтона (17:30 по Москве), сообщает «Интерфакс». Эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел РФ.
Лавров прибыл в США с трехдневным рабочим визитом. 10 мая у него также состоятся переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. После этого российский министр направится на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.
Ранее о возможности такой встречи сообщали СМИ. Белый дом отказался комментировать эту информацию.
Встреча Трампа и Лаврова станет первой для президента США с российским высокопоставленным лицом. Когда в Москву со своим первым визитом в качестве госсекретаря прибыл Тиллерсон, он провел переговоры и со своим коллегой Лавровым и с президентом Владимиром Путиным. Визит Тиллерсона Трамп впоследствии назвал успешным.
Фото: Reuters
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