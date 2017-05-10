В СКО назначен новый руководитель управления здравоохранения

Распоряжением акима Северо-Казахстанской области руководителем управления здравоохранения СКО назначен Владимир Безлер, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Владимир Безлер, 1976 года рождения, родился в городе Кокшетау.

Окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию по специальности «врач-хирург», Высшую школу общественного здравоохранения по специальности «менеджер здравоохранения».

С 2003 по 2011 год работал врачом-нейрохирургом нейрохирургического отделения, заместителем главного врача по организационно-методической работе города Петропавловска, главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления здравоохранения. Два года проработал начальником отделов, управления департамента стратегического развития Министерства здравоохранения РК.

С 2013 по 2017 год занимал должности главного эксперта Канцелярии Премьер-Министра РК, директора департамента внутренней администрации Министерства здравоохранения РК.

С 2017 года до настоящего назначения работал заместителем директора административного департамента Министерства здравоохранения РК.

Олеся Жуковень