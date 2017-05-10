В Алматы пассажир разбитого в нескольких ДТП BMW Х5 провоцировал драку

Минувшей ночью в Алматы водитель BMW X5 совершил ДТП и пытался скрыться , передает , передает Zakon.kz





Как рассказал водитель Volkswagen Polo, он ехал по пр. Достык в северном направлении. Не доезжая перекрестка с ул. Джолдасбекова, его справа стал обгонять BMW X5, водитель которого, едва опередив Volkswagen, стал разворачиваться перед ним. Водитель Volkswagen попытался избежать столкновения, но из-за неожиданности такого маневра, сделать этого не смог. В итоге Volkswagen помог BMW развернуться, ударив его в заднее колесо.





Отойдя от столкновения, водитель Volkswagen и его пассажир вышли из авто, и увидели, что у водителя BMW лицо обмотано шарфом. Спустя считанные секунды водитель нажал газ и скрылся, уехав по пр. Достык. Но, как позже стало известно, BMW далеко не уехал. Его водитель, сворачивая на пр. Аль Фараби, не смог удержать машину и она врезалась в ограждение моста. К этому времени подоспел патрульный экипаж полиции.





Когда на место случившегося для съемок приехали представители СМИ, пассажир BMW стал вести себя агрессивно, препятствуя съемке. Мужчина оскорблял корреспондентов, провоцировал драку. Поняв, что драться с ним никто не собирается, агрессивный пассажир перешел к угрозам "найти", "порезать", "отрезать уши". Водитель авто пытался утихомирить приятеля. Так же, пока шло оформление ДТП, мужчины пытались незаметно скрыться с места ДТП, но полицейские пресекали эти попытки.





Позже водитель Volkswagen рассказал, что в момент столкновения автомобилей у BMW уже были повреждения на передней части. Он предположил, что его водитель ранее попал в аварию и уже скрывался с места ДТП, обмотав лицо шарфом. Так же он рассказал, что у виновников случившегося произошел конфликт и с сотрудниками полиции.





По счастливой случайности пострадавших в ДТП нет.





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