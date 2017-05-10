Токаев избран почетным председателем Казахстанского совета по международным отношениям

Совет создан для консолидации отечественных экспертов в сфере международных отношений и продвижения ключевых инициатив Президента Нурсултана Назарбаева.

На учредительном собрании Казахстанского совета по международным отношениям почетным председателем данного объединения избран Спикер Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.









Совет создан для консолидации отечественных экспертов в сфере международных отношений и продвижения ключевых инициатив Президента Нурсултана Назарбаева, а также для обсуждения и выработки рекомендаций по наиболее актуальным вопросам глобальной повестки.





Как отметил в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев, «Совет должен стать площадкой по разработке инновационных подходов к основным компонентам внешней политики Казахстана на базе глубокого и всестороннего анализа тенденций мирового развития».





В ходе заседания были определены основные направления деятельности создаваемого органа на 2017 год. В планах – проведение экспертных форумов с участием зарубежных партнеров, учреждение исследовательских грантов и стипендий, а также организация Летней школы для молодых экспертов.





Председателем Совета стал политолог Ерлан Карин. В состав Президиума Совета вошли министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Маулен Ашимбаев, руководители ведущих отечественных аналитических центров.



