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Токаев избран почетным председателем Казахстанского совета по международным отношениям

10 мая 2017, 12:17

Совет создан для консолидации отечественных экспертов в сфере международных отношений и продвижения ключевых инициатив Президента Нурсултана Назарбаева.

На учредительном собрании Казахстанского совета по международным отношениям почетным председателем данного объединения избран Спикер Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.



Совет создан для консолидации отечественных экспертов в сфере международных отношений и продвижения ключевых инициатив Президента Нурсултана Назарбаева, а также для обсуждения и выработки рекомендаций по наиболее актуальным вопросам глобальной повестки.

Как отметил в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев, «Совет должен стать площадкой по разработке инновационных подходов к основным компонентам внешней политики Казахстана на базе глубокого и всестороннего анализа тенденций мирового развития».

В ходе заседания были определены основные направления деятельности создаваемого органа на 2017 год. В планах – проведение экспертных форумов с участием зарубежных партнеров, учреждение исследовательских грантов и стипендий, а также организация Летней школы для молодых экспертов.

Председателем Совета стал политолог Ерлан Карин. В состав Президиума Совета вошли министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Маулен Ашимбаев, руководители ведущих отечественных аналитических центров.

Фото пресс-служба Сената Парламента РК

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