В Алматы гость из Шымкента сбил пешехода и скрылся, бросив машину во дворах

В Алматы 7 мая в районе пересечения улиц Гоголя - Панфилова был сбит пешеход. Водитель скрылся, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Пострадавшего пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали, а водитель скрылся с места наезда. В ходе розыскных мероприятий автомобиль, Nissan Primera с шымкентскими номерами, был найден в расположенных недалеко от места происшествия дворах. На место вызвали криминалистов для установления личности водителя.





А в багажнике машины были найдены номера Кыргызстана. Для чего водитель возил их с собой, предстоит выяснить. Машина зарегистрирована в Шымкенте.



