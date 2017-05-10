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В Алматы гость из Шымкента сбил пешехода и скрылся, бросив машину во дворах

10 мая 2017, 12:28

В багажнике авто нашли госномера Кыргызской Республики.

В Алматы 7 мая в районе пересечения улиц Гоголя - Панфилова был сбит пешеход. Водитель скрылся, передает корреспондент Zakon.kz.

Пострадавшего пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали, а водитель скрылся с места наезда. В ходе розыскных мероприятий автомобиль, Nissan Primera с шымкентскими номерами, был найден в расположенных недалеко от места происшествия дворах. На место вызвали криминалистов для установления личности водителя.

А в багажнике машины были найдены номера Кыргызстана. Для чего водитель возил их с собой, предстоит выяснить. Машина зарегистрирована в Шымкенте.



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