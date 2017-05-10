В Таиланде число пострадавших от взрывов возросло до 59 человек

Число пострадавших в результате взрывов рядом с супермаркетом таиландского города Паттани возросло до 59 человек

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем. Взрывные устройства сработали с небольшой разницей во времени около 14.00 (10.00 мск). По данным полиции, первая бомба была прикреплена к припаркованному неподалеку мотоциклу, вторая сдетонировала в автомобиле. В момент второго взрыва полиция уже находилась на месте происшествия.





Как пишет издание, большинство пострадавших — дети и их родители, совершавшие покупки для школы. На данный момент 21 человек уже выписан из больницы, однако состоянии двух из оставшихся оценивается как критическое.





Заместитель министра обороны страны Удомдей Ситабутр (Udomdej Sitabutr исключил возможность причастности к взрывам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).





В провинциях "крайнего юга" Таиланда — Наративат, Ялла и Паттани, граничащих с Малайзией, с 2004 года активно действуют группы мусульманских боевиков из сепаратистских организаций, требующих автономии для региона или отделения от Таиланда. За время конфликта в результате взрывов и обстрелов, которые происходят на "крайнем юге" еженедельно, в регионе погибли более 5,8 тысячи человек, в основном — гражданские лица.





Регион населен преимущественно этническими малайцами-мусульманами, в то время как большинство населения Таиланда составляют буддисты. В прошлом все три провинции входили в полунезависимый султанат Паттани, буферное государство между Сиамом (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия), и оказались в составе Сиама в начале XX века в результате серии англо-сиамских соглашений. Сепаратистские движения возникали в регионе и ранее.