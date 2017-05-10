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Исекешев рассказал об итогах утреннего объезда столицы

10 мая 2017, 12:56

Аким Астаны ознакомился с рядом реализуемых проектов по улучшению инфраструктуры города.

Сегодня аким столицы совершил объезд города и ознакомился с реализацией ряда проектов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу Асета Исекешева в Facebook.

"Сегодня в рамках объезда рассмотрел ряд реализуемых проектов" - сообщил аким.

"В районе домов 2 и 4 ЖК Кулагер будет полностью заасфальтирована площадь до дороги, где будет большая парковка . Хотим договориться с жителями через КСК , чтобы во дворе поставить шлагбаумы и запретить въезд и парковку машин. Во дворах поставим детские и спортивные площадки, небольшие скверы" - прокомментировал Исекешев.



Аким Астаны ответил на проблемный вопрос города - внутриквартальные проезды.

"В Есильском районе в этом году сделаем таких 18. Сегодня осмотрел ход работ около домов ЖК Инфинити. В течение мая будут завершены и заасфальтированы все проезды" - отметил аким.



"Также важный проект - строительство тротуара, шириной 4,5 метра для пешеходов (3 метра) и велосипедистов (1,5 метра) вдоль ул. Кабанбай от ул. Сыганак до ЭКСПО".

Фото facebook.com

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