Не успевший проскочить водитель китайского грузовика спровоцировал ДТП в Алматы

В аварии пострадал один человек.

В Алматы на пересечении пр.Рыскулова и ул.Шарипова столкнулись Mitsubishi и китайский грузовой автомобиль, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Со слов очевидцев, Mitsubishi двигался по пр.Рыскулова в западном направлении. На перекрестке перед ним развернулась машина, и следом за ней этот же маневр, несмотря на то, что Mitsubishi уже совсем рядом, стал разворачиваться китайский грузовик. Водитель паркетника затормозил, но столкновения избежать не удалось.





В результате ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi, которая находится примерно на 8 месяце беременности. Ее увезли в больницу.





Как пояснил водитель "китайца", он рассчитывал, что успеет проскочить.



