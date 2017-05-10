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Не успевший проскочить водитель китайского грузовика спровоцировал ДТП в Алматы

10 мая 2017, 13:05

В аварии пострадал один человек.

В Алматы на пересечении пр.Рыскулова и ул.Шарипова столкнулись Mitsubishi и китайский грузовой автомобиль, передает корреспондент Zakon.kz.

Со слов очевидцев, Mitsubishi двигался по пр.Рыскулова в западном направлении. На перекрестке перед ним развернулась машина, и следом за ней этот же маневр, несмотря на то, что Mitsubishi уже совсем рядом, стал разворачиваться китайский грузовик. Водитель паркетника затормозил, но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi, которая находится примерно на 8 месяце беременности. Ее увезли в больницу.

Как пояснил водитель "китайца", он рассчитывал, что успеет проскочить.



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