Пойманный строителями педофил в Астане арестован

В Департаменте внутренних дел Астаны проинформировали об избрании меры пресечения для пойманного строителями педофила,

«В отношении задержанного с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Напомним, в Астане мужчина напал на маленькую девочку. Видео с задержанным

в соцсетях. По факту попытки совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, 2011 г.р., начато досудебное расследование по ст. 121 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый - 48-летний ранее судимый, задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны. Установлено, что задержанный обманом увел девочку из дома в мкр.Промышленный на пустырь. Подозреваемый

нового ж/д вокзала.