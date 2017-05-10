Пойманный строителями педофил в Астане арестован
10 мая 2017, 13:15
Известно, что подозреваемый работал на стройплощадке нового ж/д вокзала.
В Департаменте внутренних дел Астаны проинформировали об избрании меры пресечения для пойманного строителями педофила, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В отношении задержанного с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.
Напомним, в Астане мужчина напал на маленькую девочку. Видео с задержанным было распространено в соцсетях. По факту попытки совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, 2011 г.р., начато досудебное расследование по ст. 121 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый - 48-летний ранее судимый, задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны. Установлено, что задержанный обманом увел девочку из дома в мкр.Промышленный на пустырь. Подозреваемый работал на стройплощадке нового ж/д вокзала.
Фото пресс-служба ДВД столицы
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