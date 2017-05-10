С Днём Победы казахстанцев поздравил Холдинг «Евразиан Фудс Корпорэйшн»

9 мая по всей Республике прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Компания «Евразиан Фудс Корпорэйшн» со всей страной торжественно отпраздновала 72-ю годовщину со Дня Великой Победы и приняла активное участие в праздничных мероприятиях.









В этот знаменательный день дети, внуки, правнуки участников великой войны прошли в строю «Бессмертного полка», на площадях и в парках были организованы военные концерты, выставки боевой техники.

При поддержке компании ветеранов чествовали солдатской кашей и фронтовыми «сто грамм» под звуки песен военных лет. Они вспоминали былые времена, ушедших товарищей и радовались миру и единству, которые царят сегодня в Казахстане.









Более 1500 участников ВОВ получили продуктовые наборы от компании. Сотрудники лично поздравили ветеранов с праздником, пожелав крепкого здоровья и долголетия.









«Дорогие ветераны, труженики тыла, сотрудники Холдинга от всей души поздравляют вас с праздником! Мы будем вечно чтить ваш подвиг и хранить память о тех, кто не вернулся из боя, великой ценой отстояв для нас право жить, работать, растить детей и радоваться. Мы обязаны быть достойными памяти героев войны, продолжать традиции старшего поколения, для которого высшим смыслом всегда были благополучие и безопасность Родины. Во имя памяти наших дедов и прадедов, ради будущего наших детей мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей земле. Крепкого Вам здоровья, низкий Вам поклон!».







