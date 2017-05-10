Площадь интенсивных садов в ЮКО увеличится до 1000 гектаров

В Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области начались активные работы по посадке интенсивных садов. Созданный в 2016 году производственный кооператив «АПК «Бірлік» посадив на 70 гектарах интенсивные сады, планирует в сезонный период обеспечить работой 100 человек, передает пресс-служба акима ЮКО





Аким области Жансеит Туймебаев ознакомившись с деятельностью данного кооператива, дал положительную оценку.





«В настоящее время в области насчитывается около 2 тысячи интенсивных садов. Необходимые для них оборудования завозились из-за рубежа. Теперь у нас появилась возможность самим производить необходимые материалы, а именно бетонные столбы и сетки, а также пластиковые устройства. В связи с этим будет снижена себестоимость яблок. Кроме того, должны уделять внимание подготовке специалистов в сфере садоводства. Стоит отметить, что в этому году мы планируем довести площадь интенсивных садов до 1000 гектаров», - сказал Жансеит Кансеитович.









Площадь орошаемых земель производственного кооператива «АПК «Бірлік» составляет 86 гектаров. Из них на 70 гектарах посажены 200 тысячи саженцев яблок. Сад, оснащенный итальянским оборудованием через 3 года способен дать 50-60 тонн продукции на каждый гектар. В настоящее время такие сорта яблок как Голден Делишес, Ред Делишес, Гала, Фуджи, Грени, Смит образовали завязь. Общая инвестиционная стоимость интенсивного сада составила 1 млрд. 200 миллионов тенге.









Вложенные в проект 1 млн.тенге выделил АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», а 200 млн. являются личными финансами.





«В настоящее время здесь работают 18 человек, а в сезонные периоды планируем обеспечить работой 100 человек. Сад усилит темп работы после 3-х лет. Тогда объем продукции достигнет до 50-60 тонн на гектар. А в текущем году планируем на каждый гектар получить 5-6 тонн продукции», - сказал исполнительный директор производственного кооператива «АПК «Бірлік» Бекжан Калибеков.









Монтажные работы интенсивного сада в Казыгуртском районе установила известная компания «Зирамакс».





Данный кооператив придало особое значение подготовке специалистов и обучило агрономов в Италии. В ближайшее время руководство кооператива планирует провести консультационные работы и поделиться опытом с южноказахстанскими фермерами, желающие посадить интенсивные сады. В свою очередь это позволит увеличить количество интенсивных садов в регионе и стимулирует развитию экспорта яблок.



