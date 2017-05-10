Казахстан и Бразилия намерены расширить торгово-экономическое сотрудничество

5 мая 2017 года состоялся рабочий визит заместителя министра иностранных дел Казахстана Ержана Ашикбаева в Бразилию, в рамках которого были проведены казахстанско-бразильские межмидовские консультации, двусторонние встречи с официальными представителями ряда министерств и ведомств Бразилии.

В конструктивном ключе прошли казахстанско-бразильские межмидовские консультации, в которых бразильскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Бразилии Жорже Ламазье. Стороны подробно обсудили весь спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня, расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, уделив особое внимание преимуществам Международного финансового центра Астана, договорились изучить перспективы партнерства в области традиционной и альтернативной энергетики, активизировать взаимодействие в культурно-гуманитарном направлении, расширить договорно-правовую базу.

Генеральный секретарь МИД Бразилии Маркос Гальвао подчеркнул, что Бразилия рассматривает Казахстан в качестве надежного партнера в регионе Центральной Азии и выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества во всех ключевых сферах. Он отметил, что вступление Казахстана в ВТО должно способствовать выводу двустороннего экономического сотрудничества на качественно новый уровень. Также бразильский дипломат высоко оценил внешнеполитические инициативы Казахстана, в том числе приоритеты в СБ ООН и укрепляющиеся позиции в качестве надежного посредника в разрешении конфликтов, отметив астанинский процесс по разрешению сирийского кризиса.

На встрече с заместителем главы энергетического ведомства южноамериканской страны Эвальдо Риссо стороны выразили заинтересованность в расширении взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии, ядерной энергетики, нефтехимической отрасли и горного дела.

Темой встречи заместителя министра с сенатором Национального конгресса Бразилии Кристовамом Буарки стали вопросы развития межпарламентского сотрудничества, участия бразильских парламентариев в международной парламентской конференции «Правовое обеспечение экономики инноваций», которая состоится в Астане 22 июня на полях международной выставки «ЭКСПО-2017».

В Агентстве Бразилии по продвижению экспорта и инвестиций Е. Ашикбаев рассказал об инвестиционных возможностях Казахстана, мерах государственной поддержки по работе с инвесторами, преференциях для ведения бизнеса в Казахстане. Президент Агентства Роберто Жагуарибе отметил несоответствие двустороннего товарооборота имеющемуся потенциалу, подчеркнул необходимость определения наиболее перспективных ниш для дальнейшего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

В завершение визита в г. Бразилиа Е. Ашикбаев провел брифинг для местных СМИ. Он проинформировал о проводимых в стране политических и экономических преобразованиях, уделив особое внимание плану по третьей модернизации экономики Казахстана, конституционной реформе и процессу модернизации общественного сознания, а также о глобальных инициативах Главы государства.