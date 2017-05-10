Консультативный комитет по финансовым рынкам ЕЭК одобрил структуру Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС

Структуру и ключевые идеи Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили на заседании Консультативного комитета по финансовым рынкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В постсоветский период наши страны выстраивали свои национальные финансовые системы исходя из собственных представлений. Теперь же их необходимо будет гармонизировать - с учетом баланса интересов и взаимной выгоды для всех сторон, - отметил директор Департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян. - Сегодня мы делаем первый важный шаг на пути создания общего финансового рынка Союза».

Принято решение о том, что первую редакцию Концепции подготовит ЕЭК, после чего документ будет представлен для обсуждения в правительства, национальные (центральные) банки государств-членов ЕАЭС.

Концепция будет включать описание основных целей и принципов функционирования общего финансового рынка, форм и инструментов информационного и административного взаимодействия правительств и национальных (центральных) банков государств-членов ЕАЭС и Комиссии, правовой и нормативной базы единого рынка, а также полномочий наднационального регулирующего органа на финансовых рынках ЕАЭС.

Участники заседания обсудили ход работ по подготовке ряда международных соглашений в области общего финансового рынка ЕАЭС, входящих в право Союза. Среди них - проекты соглашений о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации; о порядке деятельности органа по вопросам координации курсовой политики, в состав которого входят руководители национальных (центральных) банков государств-членов ЕАЭС; о взаимодействии государств-членов ЕАЭС по обмену сведениями, входящими в состав кредитных историй; об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС.

Был в целом одобрен проект Плана гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в финансовой сфере. Это долгосрочная «дорожная карта», которая позволит сблизить нормы регулирования финансовых рынков в странах Союза. Для более детальной проработки проекта плана в рамках рабочей группы по гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в финансовой сфере будут созданы подгруппы по страховому, банковскому сектору и сектору рынка ценных бумаг.

При рассмотрении проекта «дорожной карты» по формированию единого биржевого пространства представители регуляторов финансовых рынков государств-членов ЕАЭС отметили необходимость комплексного решения задачи - единое биржевое пространство должно включать как рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, так и денежный рынок.

Еще одной темой обсуждения стало противодействие деятельности финансовых пирамид в государствах-членах ЕАЭС. Сотрудник Центрального банка Российской Федерации рассказал о способах их выявления на начальных этапах возникновения, предусмотренной законодательством ответственности за такого рода преступления. Представитель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) поделился опытом выявления операций, связанных с деятельностью финансовых пирамид в государствах-членах ЕАГ.